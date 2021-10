'Quando bate a fome? Eu vou dormir', diz mulher que pega comida em caminhão de lixo

Jaqueline Batista dos Santos, de 50 anos, revelou alguns detalhes sobre sua busca por restos de comida em um caminhão de lixo. Ela e sua filha, Jocasta Batista, são uma das pessoas que aparecem no vídeo que viralizou nas últimas semanas, onde várias procuram por restos de comida em um caminhão, em um bairro nobre de Fortaleza. As informações são do G1.

Desempregada, ela disse que a vida piorou ainda mais com a pandemia. “Ficou tudo difícil na pandemia, tudo. Eu fazia uma faxina, aparecia uma faxina e fazia, mas de lá pra cá, tudo foi por água abaixo e a realidade é essa”, declarou ela. “Só tenho inveja de uma coisa: quando vejo uma pessoa vindo do trabalho”, continuou.

Mesmo recebendo Bolsa Família, Jaqueline revelou que os R$ 150 do programa não dá para custear muitas coisas. "O que você faz com R$ 150 por mês? Nada. Mas assim mesmo ainda agradeço porque é uma ajuda, se não fossem esses 150 ainda seria pior", afirmou.

O vídeo que viralizou nas redes sociais foi feito por um motorista de aplicativo que passava no bairro Cocó, no dia 28 de setembro, relembre:

Nesse dia, Jaqueline conseguiu recolher macarrão instantâneo, carne e frutas. Conforme ela, ir dormir é o 'melhor' quando a fome aparece. "É ruim você dormir com fome, é muito ruim. Mas me levanto, pego um copo d'água e peço a Deus, que Deus passe e passa porque Deus é fiel. Quando bate a fome? Eu vou dormir, boto um copo d'água, ofereço para cima e agradeço a Deus e eu durmo porque Deus é fiel", contou.

A comida recolhida no caminhão serve para ela, suas filhas e netas. Elas chegam a pegar carne 'verde' do lixo. "Pego banana, fruta e carne verde. Eu escaldo, eu como e minhas filhas comem. Danone vencido também", revelou a filha.