Durante assembleia, estudantes da USP decidem manter greve

Uma assembleia foi realizada na noite de quarta-feira (18) na Escola Politécnica, porém, alunos da USP (Universidade de São Paulo) e movimentos estudantis não chegaram a um acordo sobre o fim da greve que já dura um mês.

Foram 388 votos pela continuidade da paralisação, 215 por mudanças e 15 abstenções. Uma das demandas do grupo é a contratação de mais professores, melhorias em políticas que assegurem a permanência estudantil, investimentos em infraestrutura, valorização dos direitos dos estudantes e promoção de vestibular indígena.

O movimento foi iniciado por alunos da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) e se estendeu por outras faculdades.

No início, os professores também aderiram à greve, mas depois optaram por retornar ao trabalho, em 10 de outubro.

Os professores retornaram às atividades após concordarem com as propostas apresentadas pela reitoria.

Leia algumas das propostas:



contratação de 1.027 novos professores, sendo que 879 já estavam nos planos da universidade;

reposição automática de professores demitidos;

não fechar cursos por falta de docentes;

criação da Comissão de Acesso Indígena;

melhorias nas refeições;

distribuição das bolsas que ainda não foram pagas em 2023;

nova análise de pedidos de auxílio de permanência estudantil negados;

construção de uma creche no campus da USP Leste.