Duas pessoas são esfaqueadas no Carnaval durante show do DJ Alok

Uma adolescente de 17 anos e um homem de 24 foram esfaqueados na última terça-feira (4), durante show do DJ Alok no Carnaval 2025, em Belo Horizonte. A jovem foi ferida no braço e o rapaz foi encontrado pela Polícia Militar caído no chão após levar três facadas: na lombar, na escápula e na barriga.

Segundo a adolescente, tudo aconteceu devido a um desentendimento por empurrões em meio à multidão. Ela foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul com um corte.

A polícia informou que o homem brigou com três homens para proteger a namorada. O grupo entrou em luta corporal. A vítima foi golpeada e ameaçada. Ele foi socorrido para o Hospital João XXIII, em estado grave, e precisou passar por cirurgia.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)