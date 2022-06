Duas pessoas morrem após incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte; assista

Um incêndio registrado na noite desta segunda-feira (27), na Santa Casa de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, resultou na morte de duas pessoas, como confirmado pela assessoria de imprensa da unidade de saúde. O fogo atingiu o 10º andar do hospital depois que uma saída de oxigênio apresentou problemas em um dos quartos e se alastrou. As informações são do G1 Minas Gerais.

Mais de 950 pessoas foram retiradas do prédio, sendo que 15 precisaram ser transferidas para outros hospitais.

As duas vítimas, que não tiveram os nomes e idades divulgados, não sofreram queimaduras. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para que as causas dos óbitos sejam investigadas.

VEJA MAIS

"Não houve nenhum tipo de óbito em decorrência direta do incêndio. Nenhuma pessoa que, por uma questão de queimadura, por inalação de fumaça ou por outro produto da combustão, ela tenha se transformado em óbito. O que ocorre é que, durante o momento de transferência, houve alguns óbitos já confirmados de vítimas que, pelo fato do 10º andar ser de Centro de Terapia Intensiva existiam várias vítimas graves, e algumas dessas vítimas vieram a óbito nesse momento da transferência. O que a direção do hospital realiza neste momento é a investigação, esses corpos vão ser conduzidos ao IML para que possa ser verificado se o óbito foi em decorrência da transferência ou do próprio quadro de saúde que esses pacientes apresentavam", afirmou o tenente Pedro Aihara , porta-voz do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou depois que uma saída de oxigênio apresentou problemas em um dos quartos do décimo andar.

Uma vistoria foi realizada no local e, de acordo com o Corpo de Bomveiro, não houve dano estrutural no prédio. A informação também foi confirmada pela Defesa Civil de Belo Horizonte. Foram identificados danos no revestimento, mobilhas e parte elétrica.

Veja o comunicado da Santa Casa

"Acerca do incêndio ocorrido na ala C do 10º andar da Santa Casa BH, a instituição informa que os pacientes foram remanejados e submetidos a uma avaliação pelo corpo assistencial. A área onde ocorreu o incêndio encontra-se interditada pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e as demais áreas voltaram ao seu funcionamento regular.

No momento do início do incêndio, haviam 931 pacientes internados. Os que se encontravam no 10º e 9º andares foram removidos, mas já estão retornando e recebendo a devida assistência. Foram registrados dois óbitos de pacientes que apresentavam quadro clínico grave. Os corpos estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

A Santa Casa BH agradece o trabalho realizado pela Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ressalta, ainda, o trabalho e a disposição dos funcionários e brigadistas da instituição".