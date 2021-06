Droga explode em baile funk clandestino e mata jovem

A jovem Carolina Oliveira, morreu, no último sábado (5), após ser gravemente ferida por uma explosão em um baile funk clandestino na favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo as investigações da Polícia Civil, uma caixa com a droga lança-perfume pegou fogo, atingindo a moça.

Carolina, segundo amigas relataram ao G1, teve queimaduras em 80% do corpo. Ela foi socorrida ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Crua, na zona oeste, referência para tratamento de queimados, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, as festas clandestinas na Rocinha são comandadas por um criminoso identificado como John Wallace da Silva Viana, de 32 anos, o Johny Bravo, sendo constantes os eventos em grandes proporções, longe da fiscalização do poder público.

Johny Bravo é foragido da Justiça e é oferecida uma recompensa de R$ 1 mil por informações que levem a sua prisão.