Donas e funcionária de creche são condenadas por tortura e maus-tratos de 9 crianças

As proprietárias e a funcionária da escola infantil Colmeia Mágica, localizada no Jardim Vila Formosa, na zona leste paulistana, que eram acusadas pelo crime de tortura e maus-tratos contra nove crianças, foram condenadas pela Justiça de São Paulo a penas que variam de 13 a quase 50 anos de prisão. Roberta Serme, dona da creche, foi quem recebeu a maior pena: 49 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. A irmã e sócia dela, Fernanda Serme, foi condenada a 13 anos em regime semiaberto. Já a funcionária Solange Hernandez foi sentenciada a 31 anos em regime fechado.

"A sentença é totalmente contrária à evidência dos autos e a todo o regramento que rege os critérios estabelecidos na aplicação da pena", alegou o advogado de defesa das rés, Eugênio Malavasi, informando que irá recorrer da decisão. Elas também vão responder pelo crime de associação criminosa. As donas da escola infantil estão presas e a funcionária responde em liberdade.

As investigações começaram após a divulgação na internet de vídeos que mostram crianças amarradas com lençóis, em março do ano passado. Quando as irmãs foram presas, a defesa sugeriu que alguém forjou a situação para prejudicar as acusadas. Em depoimento, elas negaram ter conhecimento sobre as cenas de tortura contra crianças.

Funcionários e ex-funcionários da creche afirmam que as crianças eram colocadas em bebês-conforto e amarradas com lençóis quando choravam com insistência, segundo a promotoria.