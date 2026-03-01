Capa Jornal Amazônia
'Don Juan' indígena é investigado por golpe de R$ 60 mil contra ex

Homem de 30 anos é acusado de usar cartões da vítima após relacionamento iniciado no DF; caso é apurado

Hannah Franco
fonte

'Don Juan' indígena é investigado por golpe de R$ 60 mil contra ex. (Reprodução/Redes sociais)

Um homem identificado como Jorge Murilo Oliveira Siqueira, de 30 anos, é investigado por suspeita de aplicar um golpe de cerca de R$ 60 mil contra uma mulher com quem manteve relacionamento. Segundo relato da vítima, ele teria utilizado cartões de crédito dela sem autorização após conquistar sua confiança.

De acordo com a denunciante, que preferiu não se identificar, o primeiro contato ocorreu em abril de 2025, quando ela conheceu Murilo em terras próximas ao Santuário Sagrado dos Pajés, no Noroeste do Distrito Federal. Na ocasião, a mulher realizava trabalhos voluntários no local e ofereceu a ele um emprego como motorista e segurança particular.

O suspeito, que teria vindo de uma aldeia em Pernambuco, passou a morar com a vítima em Paracatu (MG). Durante a convivência, os dois iniciaram um breve relacionamento.

Segundo a mulher, o comportamento dele mudou ao longo do tempo. Ela afirma que o suspeito passou a agir de forma agressiva e teria feito ameaças de morte. Em outubro, decidiu encerrar a convivência. “Nesse último dia, ele chegou quebrando tudo, além de ter me chamado de vaga***** e p***. Foi quando chamei a polícia e o coloquei para fora”, relatou.

Após deixar a residência em Minas Gerais, Jorge Murilo teria retornado ao Distrito Federal. No dia seguinte à confusão, segundo a vítima, ele foi preso em flagrante por furto de celular de um taxista.

Ainda conforme a denunciante, a mãe do investigado entrou em contato pedindo ajuda para que ele deixasse a prisão. A mulher afirma que chegou a custear a saída dele, pois ainda não sabia dos débitos em seus cartões.

Foi após esse retorno que ela percebeu movimentações financeiras consideradas suspeitas. Segundo a vítima, ao contestar uma cobrança junto ao banco, identificou outras transações realizadas na mesma máquina, com dois cartões diferentes. “No total, ele pegou cerca de R$ 54 mil”, afirmou.

A mulher disse que procurou o responsável pela máquina de cartão e que o homem teria confessado as operações, apresentando conversas mantidas com Jorge Murilo.

Outras supostas tentativas de golpe

Após recuperar o celular que havia dado ao suspeito, a vítima afirma ter encontrado mensagens em que ele pedia transferências via Pix a amigos e colegas dela, alegando situações como morte de familiar ou doença de filha. Os valores, segundo o relato, variavam entre R$ 20 e R$ 100.

A denunciante afirma que, à época dos fatos, enfrentava problemas de saúde e questões pessoais que a deixaram mais vulnerável. Ela relatou que investigava um possível câncer de mama, realizava tratamento hormonal para fertilização in vitro e, posteriormente, descobriu a gravidez. Também mencionou que é autista.

Jorge Murilo teria retornado para a aldeia em Pernambuco, onde permanece. Procurado, ele declarou apenas que não tem “nada a declarar” sobre as acusações. O espaço segue aberto para manifestação.

Palavras-chave

golpista

Distrito Federal
Brasil
.
