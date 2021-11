Doméstica encontra corpo do patrão dentro da geladeira

O corpo de Irineu Schindler, um empresário de 53 anos, foi encontrado na geladeira da casa onde morava, na região do Setor Industrial, em Querência, a 912 km de Cuiabá, no domingo (31). A empregada doméstica foi quem encontrou o cadáver. As informações foram divulgadas pelo G1 MS.

A Polícia Civil diz que a funcionária de Irineu foi à casa dele e encontrou as portas aberta e uma geladeira deitada no chão do quarto.

Ela acionou a polícia. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

A vítima tinha uma empresa de mecânica, que era conjugada à casa onde residia.

A polícia acredita ter sido homicídio, mas não há suspeitos identificados ainda.

A filha de Irineu postou uma mensagem nas redes sociais.

"Me recuso a acreditar que não vou poder mais ouvir sua voz, te ver dar risada, te dar conselho sobre ter paciência. Me recuso a aceitar que não vou mais te ver ou sair para comer até ficar estufado", escreveu.