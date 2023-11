Dois homens são presos nus por praticarem atos obscenos em espaço público

Uma cena inusitada chamou a atenção das autoridades em Goiânia na última segunda-feira (27). Dois homens, um de 25 anos e outro de 34, foram detidos pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) após serem flagrados praticando atos obscenos no Bosque dos Buritis, na região central da capital goiana.

De acordo com informações da GCM, os guardas municipais realizavam um patrulhamento de rotina no local quando se depararam com os dois homens nus e em meio a uma relação sexual. Imediatamente, os agentes deram voz de prisão aos envolvidos, que não tiveram as identidades reveladas.

Ao serem abordados, os detidos, aparentemente desinibidos, alegaram, estar apenas "dando uns pegas". No entanto, a explicação não foi suficiente para evitar as medidas legais cabíveis. Os homens foram encaminhados à Central Geral de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Eles responderão pelo crime de ato obsceno consumado, conforme estabelece o Artigo 233 do Código Penal Brasileiro. Após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), os indivíduos foram liberados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)