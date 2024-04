Dois dos três aviões com equipamentos para show de Madonna no RJ chegam no Galeão

Dois dos três aviões que trazem o material para o show que Madonna fará no Rio de Janeiro no próximo sábado (04/5) chegaram na cidade neste domingo (28/4). Ao todo, o staff da cantora terá uma equipe com 200 pessoas e 270 toneladas de equipamentos.

Todo o aparato será levado para Copacabana, na Zona Sul da cidade, em 30 caminhões. No local está sendo montado o palco da última apresentação da pop star na turnê Celebration Tour.

Confira a estrutura do megashow de Madonna no Rio de Janeiro

200 pessoas da equipe vão ocupar 90 quartos do hotel onde ficará hospedada;

270 são toneladas de equipamentos chegam em 3 aviões de carga;

3 caminhões levam parte do equipamento para o hotel, onde serão montadas 3 academias;

27 caminhões irão direto para o palco montado na Praia de Copacabana;

palco tem 24 metros de frente e 821 metros quadrados de área, o dobro do tamanho dos montados até então na turnê;

além da estrutura principal, a cantora vai circular por três passarelas e 1 elevador;

para o show, serão 45 baús de guarda-roupa dentro deles, por exemplo, há 40 luvas de boxe para uma das coreografias.

Essa é a 4ª vez que a Madonna se apresenta no Brasil. A última foi há 12 anos. Ela já apresentou ao país a turnê 'The Girlie Show', em 1993, a 'Sticky and Sweet Tour', em 2008 e a 'MDNA' em 2012.

Desta vez, a apresentação nas areias de Copacabana será a única da cantora em toda a América do Sul, e os fãs brasileiros poderão ver de pertinho – seja nas areias da praia ou no conforto de casa - a performance da pop star.

Encerramento

A apresentação no Rio será o encerramento da turnê mundial e o maior show da carreira da artista. O DJ norte-americano Diplo foi anunciado como convidado especial. Como tradição, a Madonna promete não só um espetáculo em termos musicais, mas também visuais.

A apresentação vai durar 2 horas e quem quiser evitar a multidão poderá ouvir a apresentação atrás do palco, já que haverá torres de som dos dois lados da boca de cena.

Previsão de público

A Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do estado deram detalhes, nesta quinta-feira (25), do plano operacional para o megaevento. A previsão de público aumentou, e as autoridades esperam 1,5 milhão de pessoas nas areias de Copacabana — antes era 1 milhão.

A estrutura está sendo montada em frente ao Copacabana Palace, voltada para o Leme. Os organizadores estimam que atrás do palco e da área de serviço, em direção ao posto 6, esteja menos cheio.

Programação

Haverá DJs tocando a partir das 19h. Às 20h, assume o DJ Diplo. Madonna subirá ao palco às 21h45. o show deve terminar às 23h45.