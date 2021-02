Dois corpos são encontrados em área de mata; uma das vítimas estava decapitada

Os corpos de dois homens foram encontrados em uma área de mata de Manaus (AM), neste domingo (7). A região fica atrás da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (Seduc).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi decapitada.

Um vídeo que circulou nas redes sociais foi o responsável pelas famílias das vítimas ficarem sabendo do crime.

Agentes da Polícia, Corpo de Bombeiros e Instituto Médico Legal, além de investigadores, já atuam no local da ocorrência.