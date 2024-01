Distrito Federal anuncia nomeação de 150 agentes para combate à dengue

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, neste sábado (13), a nomeação de 150 novos agentes de vigilância sanitária como uma das ações de combate à dengue.

“Nós estamos nomeando tudo, 100% do que estava previsto na LOA (Lei Orçamentária Anual). Nós estamos nomeando todos”, frisou. De acordo com Celina Leão, a nomeação dos servidores deve ser assinada até a próxima segunda-feira (15/1): “Tomou posse, treina e já começa a nos ajudar nesse combate. A ajuda será importantíssima para que a gente possa vencer o mosquito da dengue”.

A chefe do Executivo declarou que existe um cronograma de ações para combater os focos da doença. “Os focos estão dentro das casas das pessoas. Nós temos que tirar os lixos das ruas. Nós temos que, neste momento de chuva, redobrar o cuidado. Nós nunca tivemos tanta chuva como nós estamos recebendo aqui no DF”, afirma.

Celina Leão reconheceu, na última sexta-feira (12/1), que há uma epidemia de dengue e declarou que o Governo do DF está buscando soluções para reverter a situação. Segundo ela, o GDF realizou uma reunião no Palácio do Buriti com os administradores regionais para tratar do tema.

“Entendemos a gravidade da crise e vamos contratar mais agentes de vigilância sanitária, porque esses agentes são importantes, pois entram nas casas das pessoas. Mas todo mundo deve ajudar. A cepa veio forte, há uma epidemia, e todos nós devemos colaborar”, afirmou.