Pará segue sem previsão para o início da vacinação contra dengue

Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi a primeira cidade brasileira a iniciar a vacinação contra a dengue pelo sistema de saúde pública. A distribuição de 90 mil doses de Qdenga, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), iniciou na última quarta-feira, 3. A vacina, que foi incorporada em dezembro do ano passado ao Programa Nacional de Imunização (PNI), do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda não tem previsão de ser disponibilizada para o Pará.

A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados (MS) é que 150 mil pessoas, de 4 a 59 anos, sejam imunizadas. No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) não apenas não sabe quando deve receber doses da Qdenga, como também ainda não tem uma orientação do Ministério da Saúde sobre a organização dos grupos prioritários.

Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição das doses da vacina dependia da definição de grupos e regiões prioritárias do Brasil. Essa definição ainda não foi publicada, apesar de algumas doses já terem sido entregues para o estado do Mato Grosso do Sul. Também não foram explicitados os critérios da pasta para a definição dessas regiões prioritárias.

O Mato Grosso do Sul é o 9º entre os dez com mais casos de dengue em 2023, acumulando um total de 46.524 diagnósticos, além de 41 mortes. Apesar do número alto, o estado ainda está longe de ser o estado mais crítico, quando o assunto é dengue. Ainda no ano passado, o estado com mais casos da doença foi Minas Gerais, com 408.397 diagnósticos e 197 óbitos. Na relação de todos os estados do país, o Pará aparece na 21ª posição, com 6.075 e uma morte registrados em 2023. Os números são do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde.

A nível municipal, Belém, capital paraense, apresentou um aumento significativo, de 64,08%, nos casos de dengue do ano retrasado (2022) para o ano passado (2023) e, assim como se posiciona a Sespa, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) também diz que aguarda pelo Ministério da Saúde: "Assim que mais detalhes forem repassados, serão divulgados", garante a Sesma.



Relação de casos / mortes por dengue no Brasil em 2023

Brasil - 1.658.816 / 1.094

Minas Gerais - 408.396 / 197

São Paulo - 339.602 / 286

Paraná - 212.588 / 128

Santa Catarina - 144.371 / 98

Espírito Santo - 138.418 / 95

Goiás - 69.179 / 37

Rio de Janeiro - 49.330 / 30

Bahia - 48.040 / 34

Mato Grosso do Sul - 46.524 / 41

Rio Grande do Sul - 38.657 / 54

Distrito Federal - 38.587 / 7

Mato Grosso - 28.424 / 21

Ceará - 14.918 / 8

Rondônia - 10.641 / 7

Pernambuco - 8.916 / 4

Acre - 8.438 / 0

Rio Grande do Norte - 7.889

Piauí - 7.585 / 4

Paraíba - 7.382 / 5

Amazonas - 6.450 / 12

Pará - 6.075 / 1

Maranhão - 5.023 / 8

Alagoas - 4.249 / 3

Tocantins - 3.818 / 2

Sergipe - 3.302 / 10

Amapá - 1.237 / 0

Roraima 237 / 0

Fonte: Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde