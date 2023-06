Discussão no trânsito termina com mulher morta e homem ferido após serem atropelados

Uma mulher de 24 anos morreu e um homem de 28 anos ficou gravemente ferido após serem atingidos por um carro enquanto transitavam de moto na manhã desta quinta-feira (15), no bairro Varjota, em Fortaleza (CE). A colisão teria ocorrido intencionalmente após uma discussão entre o motorista do carro e o condutor da motocicleta. Roberto Ayrton Bezerra Ramos, de 53 anos, foi preso em flagrante.

Fontes policiais detalharam que o conflito no trânsito iniciou em uma rua. Metros depois, o veículo colidiu com a moto, arremessando o casal contra dois veículos estacionados. A mulher faleceu no local, enquanto o homem, seu namorado, foi encaminhado em estado grave ao Instituto Dr. José Frota (IJF).

O motorista foi detido ainda no local do crime. Testemunhas que presenciaram o incidente tentaram agredir Roberto Ayrton, mas foram contidas por policiais do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) que estavam próximos. O suspeito é engenheiro e estava utilizando o veículo da empresa em que trabalha.

Em comunicado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Roberto Ayrton foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve presente no local do crime e realizou uma perícia que auxiliará nas investigações em andamento.