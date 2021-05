Diretor é afastado após advertir vereador para usar máscara em escola

O diretor de uma escola de ensino fundamental foi afastado do cargo após cobrar o uso de máscara de proteção a um vereador da cidade que participava de uma plenária, visto que, em razão da cheia do rio Amazonas e seus afluentes, o auditório do estabelecimento de ensino está sendo utilizado para as sessões da Câmara Municipal.

O caso aconteceu na última terça-feira (25), em Manacapuru, município do interior do Amazonas. Segundo informações, o vereador Gerson D’Angelo foi impedido de acessar o auditório da E. M. E. F Zoraida Ribeiro Alexandre porque estava sem máscara e, ao ser advertido pelo diretor Jackson Azevedo de Souza, reagiu furioso e iniciou uma discussão com o servidor.

A polícia precisou ser acionada e o caso caso foi registrado no Distrito Integrado de Polícia do município. A Prefeitura de Manacapuru emitiu nota informando que abriu sindicância para purar os fatos e confirmou o afastamento do servidor público enquanto durar as investigações.