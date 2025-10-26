Dinossauros na Amazônia? Pesquisadores identificam fósseis pré-históricos no Norte

Pesquisadores da Universidade Federal de Roraima (UFRR) anunciaram uma descoberta inédita na Amazônia: pegadas fossilizadas de dinossauros na cidade de Bonfim, próximo à fronteira com a Guiana. O estudo confirma que essas criaturas habitaram a região há cerca de 110 milhões de anos e abre caminho para a criação de um parque geológico no estado.

As pegadas foram encontradas em lajedos de arenito e variam em tamanho e formato. O achado começou a ser investigado em 2011, quando o professor de geologia Vladimir de Souza percebeu padrões diferentes nas rochas.

“Eu vi um lajedo, que é tipo um afloramento de arenito, na altura de 50 centímetros a 1 metro, que não estava nos mapas. Encontramos pegadas de dinossauros gigantes, de mais de 10 metros de altura, e até pequenas pegadas de velociraptors”, contou Vladimir em entrevista à TV Globo.

Foram necessários 14 anos de pesquisa para confirmar que as marcas eram realmente de dinossauros. Durante o estudo, os cientistas identificaram seis gêneros de dinossauros, mas acreditam que a região tenha sido habitada por mais de 20 gêneros diferentes.

Pesquisadores descobrem pegadas de dinossauros na Amazônia, em Roraima. (Reprodução/TV Globo)

Além das pegadas, foram encontrados fósseis de vegetais da mesma época, que ajudaram a formar o lavrado, bioma típico do estado de Roraima. “Nós tivemos junto toda uma série de transformações da biota. Por exemplo, as plantas se diversificaram muito. A gente passa a encontrar coníferas, tipo pinheiros, plantas com flor, samambaias”, explicou o antropólogo Carlos Vieira.

“A gente está expandindo essa pesquisa aqui para o estado, para outros locais. E, cada vez tem se achado mais. Não estamos dando conta de tanta coisa que tem ainda para ser estudada aqui”, afirmou Vladimir de Souza.