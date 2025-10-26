Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Dinossauros na Amazônia? Pesquisadores identificam fósseis pré-históricos no Norte

Estudo confirma presença de dinossauros há 110 milhões de anos e aponta potencial para parque geológico na região

Hannah Franco
fonte

Pesquisadores descobrem pegadas de dinossauros na Amazônia, em Roraima (Divulgação/TV Globo)

Pesquisadores da Universidade Federal de Roraima (UFRR) anunciaram uma descoberta inédita na Amazônia: pegadas fossilizadas de dinossauros na cidade de Bonfim, próximo à fronteira com a Guiana. O estudo confirma que essas criaturas habitaram a região há cerca de 110 milhões de anos e abre caminho para a criação de um parque geológico no estado.

As pegadas foram encontradas em lajedos de arenito e variam em tamanho e formato. O achado começou a ser investigado em 2011, quando o professor de geologia Vladimir de Souza percebeu padrões diferentes nas rochas.

VEJA MAIS

image Fóssil de tartaruga gigante de 13 milhões de anos é descoberto na Amazônia; veja fotos
O animal, da espécie Stupendemys geographicus, foi localizado às margens do Rio Acre e será levado para estudo na Universidade Federal do Acre (Ufac)

image Como fósseis de lagarto mais antigo que dinossauros impediram obra em rodovia
A descoberta levou o Ministério Público Federal (MPF) a recomendar o cancelamento da licença ambiental

“Eu vi um lajedo, que é tipo um afloramento de arenito, na altura de 50 centímetros a 1 metro, que não estava nos mapas. Encontramos pegadas de dinossauros gigantes, de mais de 10 metros de altura, e até pequenas pegadas de velociraptors”, contou Vladimir em entrevista à TV Globo.

Foram necessários 14 anos de pesquisa para confirmar que as marcas eram realmente de dinossauros. Durante o estudo, os cientistas identificaram seis gêneros de dinossauros, mas acreditam que a região tenha sido habitada por mais de 20 gêneros diferentes.

image Pesquisadores descobrem pegadas de dinossauros na Amazônia, em Roraima. (Reprodução/TV Globo)

Além das pegadas, foram encontrados fósseis de vegetais da mesma época, que ajudaram a formar o lavrado, bioma típico do estado de Roraima. “Nós tivemos junto toda uma série de transformações da biota. Por exemplo, as plantas se diversificaram muito. A gente passa a encontrar coníferas, tipo pinheiros, plantas com flor, samambaias”, explicou o antropólogo Carlos Vieira.

“A gente está expandindo essa pesquisa aqui para o estado, para outros locais. E, cada vez tem se achado mais. Não estamos dando conta de tanta coisa que tem ainda para ser estudada aqui”, afirmou Vladimir de Souza.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fósseis

amazônia

dinossauro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Encontro de Lula e Trump destravou tarifaço e abriu diálogo sobre Magnitisky, diz Gleisi

26.10.25 14h08

tarifaço

Reunião de Lula e Trump prova que temos bons motivos para acreditar no diálogo, diz Alckmin

No encontro entre Lula e Trump, ficou definido que os dois países começarão a negociar o fim da tarifa americana de 50% sobre produtos brasileiros

26.10.25 12h52

reunião

'Cumprimento Lula e Trump pelo importante encontro de hoje', diz Hugo Motta

Motta acrescentou que a Câmara está "à disposição" da diplomacia brasileira e que vota "assuntos importantes" sobre o tema do comércio

26.10.25 12h23

tarifaço

'É bem provável suspensão de tarifas dos EUA para concluir negociações', diz presidente da CNI

Alban disse ainda ver possibilidade de Washington aumentar a lista de produtos isentos do tarifaço

26.10.25 11h27

MAIS LIDAS EM BRASIL

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

DESCOBERTA

Dinossauros na Amazônia? Pesquisadores identificam fósseis pré-históricos no Norte

Estudo confirma presença de dinossauros há 110 milhões de anos e aponta potencial para parque geológico na região

26.10.25 16h06

GOLPE

Idoso perde R$ 32 mil em golpe ao acreditar estar namorando com Juliana Paes

Familiares da vítima denunciaram o caso à polícia, que alerta sobre golpes com perfis falsos de famosos e uso de vídeos manipulados

23.10.25 23h48

BRASIL

Ponte de madeira desaba durante passagem de caminhão no Maranhão

O momento do sinistro foi registrado em vídeo por um morador e a filmagem circulou nas redes sociais

25.10.25 10h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda