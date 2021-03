Diarista 24 cm: homem oferece faxina com chance de sexo e bomba na Internet

Em tempos difíceis para se destacar no mercado de trabalho, onde o diferencial é o mais importante, Rafael, de 26 anos, achou um meio imbatível de juntar o útil ao agradável, ao ponto de fazer o contratante, pela primeira vez, não reclamar do fato de quem arrumar a casa ir embora e deixar a cama toda bagunçada.

A primeira parte do anúncio desse diarista não se diferencia muito do que você pode ver por aí aos montes: ‘”Que tal eu limpar sua casa ou apartamento…”. O mesmo não se pode dizer do trecho final: “… e lhe satisfazer dependendo do tesão na hora?”.

O paulista determinou um nome bem chamativo para chamar atenção para seu empreendimento: Diarista 24 cm. O jovem conta que antes de ser diarista, foi garoto de programa, mas que por gosto, preferiu mesmo “limpar e arrumar”.

Rafael também confessou que a condicional do serviço só vem se ele sentir “tesão” no cliente e que tudo é bem conversado antes do trabalho e da faxina. O jovem também disse que pode fazer o trabalho de limpeza “só de camisa, só de cueca ou pelado” e adimitiu que chega a ganhar R$ 150 por cliente.

O diarista anuncia seus trabalhos nas redes sociais e em aplicativos de encontros, com uma foto acompanhando o anúncio de trabalho. Rafael prefere atender homens e ser ativo na hora do “plus” da faxina.