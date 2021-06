Quer começar a fazer yoga ? Conheça os benefícios da atividade e três dicas para iniciar a prática

A prática do yoga beneficia o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios respiratórios, que auxiliam no controle do estresse, da ansiedade, dores corporais e auxiliar no sono. Além de trazer uma sensação de bem estar e disposição, que podem ajudar pessoas independentemente da idade.

Especialistas afirmam que nunca é tarde para começar ter uma experiência com a atividade e, durante esse período da pandemia do novo coronavírus e quarentena, o yoga tornou-se o queridinho dos brasileiros, já que pode ser feita em casa e a meditação ajuda diminuir a ansiedade, o estresse do dia-a-dia e pode até facilitar no emagrecimento.

Ficou interessado nos benefícios do yoga? Para celebrar o Dia Internacional do Yoga comemorado nesta segunda-feira (21), a Redação Integrada do portal OLiberal.com separou três dicas para iniciantes começarem a praticar no conforto de casa. Veja:

Crie uma rotina

O primeiro passo para começar a fazer yoga é estabelecer um horário para se dedicar aos exercícios. Para isso, busque um lugar tranquilo dentro da sua casa, de preferência uma sala ou uma varanda, que chão seja plano e liso.

Vista roupas confortáveis

Além de utilizar almofadas firmes e volumosas que vão ajudar a manter você ereto, também use peças de roupas confortáveis, que iriam auxiliar na movimentação do corpo. Caso contrário, ficará difícil se sentir bem e realizar os exercícios corretamente.

Aplicativos de yoga

A atividade pode começar a ser realizada por meio de aplicativos de yoga que vão oferecer exercícios de meditação e aulas em vídeo, permitindo que você possa criar seus próprios treinos em diversos níveis de dificuldade. Todos os aplicativos estão disponíveis para IOS e Android.

No Yoga Studio, o aluno pode fazer o agendamento dos horários da aula, ou o download dos vídeos e a possibilidade de assistir quando quiser. As aulas são de 10 a 60 minutos, que vão trabalhar o relaxamento, o equilíbrio e a força. Já no Daily Yoga, são oferecidas instruções das aulas por áudio e também tem a possibilidade de interagir com outros participantes e compartilhar os resultados.

O terceiro aplicativo, o Yoga.com Studio, as demonstrações são oferecidas em imagens 3D do músculo exercido na atividade. Além disso, possui 45 programas de aulas com instruções para melhorar a saúde e o bem-estar e compartilhar experiências com uma comunidade de iniciantes, intermediários ou avançados, sendo possível encontrar até professores da modalidade.