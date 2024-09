Dia do Cliente: confira 5 locais com programações especiais para a data em Belém

Em 15 de setembro é celebrado o dia do cliente. Para celebrar a data, diversas lojas, restaurantes e outros estabelecimentos de Belém prepararam uma programação especial e descontos para os clientes.

Confira abaixo algumas programações especiais para o dia do cliente:

Loja Sempre Viva

Para quem planeja renovar o guarda-roupa, a loja Sempre Viva Belém realiza desde o início da semana uma ação que oferece 10% de desconto na compra e 10% de cashback do valor pago. Além disso, a loja realizará na manhã de sábado um café da manhã para os clientes em parceria com outros estabelecimentos da região. As promoções seguem até sábado, 14 de setembro.

Passeio Hotel Gold Martan

Em comemoração ao dia do cliente, o hotel Gold Martan realiza um passeio fluvial pela orla de Belém. A saída será às 17h30 com diversas atrações a bordo para os clientes. Serão aproximadamente duas horas de um passeio no Iate Borari, pela orla turística de Belém, com 50% de desconto no ingresso.

Nanay Café

Para os amantes de café, a loja Nanay Café também preparou uma promoção para o Dia do Cliente. A cada R$50,00 em compras, o cliente tem direito a um giro na roleta da sorte e concorre a prêmios. A promoção é válida até domingo (15). A loja fica no segundo piso do shopping Castanheira, na BR-316 em Belém.

Parque Shopping Belém

Alguns shoppings da região metropolitana de Belém planejaram uma programação para comemorar o dia. O shopping localizado na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, oferece descontos em diversos produtos de diversas lojas. E para o sábado, o shopping preparou uma festa com música ao vivo, parada com personagens e brindes.

Shopping Boulevard

O shopping localizado na avenida Visconde de Souza Franco realiza uma semana especial com diversas promoções para a data. As programações seguem até domingo (15).

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)