Dia de Todos os Santos: saiba a origem e curiosidades da celebração que antecede o Dia de Finados

No dia 1º de novembro, que antecede o Dia de Finados, é comemorado o Dia de Todos os Santos, sendo esta uma data importante para os adeptos da religião católica, também celebrada por fiéis de outras práticas religiosas. Mas, como surgiu e porque é comemorado? Entenda mais sobre as homenagens a todos os Santos.

O que é o Dia de Todos os Santos?

O Dia de Todos os Santos é celebrado no Brasil todo como o dia para homenagear os santos que foram canonizados oficialmente pela Igreja Católica e também aqueles que tiveram uma vida santa. De modo geral, a data foi criada para que nenhum Santo "ficasse de fora" das celebrações, visto que nem todos possuem uma data específica de comemoração.

Como surgiu o Dia de Todos os Santos?

Em 835 d.C., o papa Gregório IV, criou a data para que todos os santos ou as figuras que tiveram uma vida santa fossem lembrados e recebessem homenagens, sendo esta uma data importante no calendário católico desde então.

Por que o dia 1º de novembro é o Dia de Todos os Santos?

Inicialmente, o 1º de novembro foi adotada na Inglaterra do Século VIII após determinação do papa Gegório IV, tornando-a oficial no país e no Reino Unido, o que fez com que outros países adotassem à data.

Há ainda quem defenda que a data foi estabelecida para que seja um "contraponto" com relação ao Halloween, que celebra os espíritos sob a ótica do paganismo.

Como são feitas as comemorações do Dia de Todos os Santos?

As celebrações sobre o Dia de Todos os Santos são diferentes e variam conforme o país e a cultura local. Em Portugal, por exemplo, o dia é marcado por crianças com roupas de festas que saem às ruas para pedir bolos, pães, frutas ou doces, festejo similar ao Halloween.

Já no Brasil, as celebrações costumam estar atreladas a eventos promovidos pela igreja católica, o que inclui orações, festejos e outras ações de homenagens.

É feriado o Dia de Todos os Santos?

Apesar do Brasil ter uma forte cultura de homenagens e celebração em 1º de novembro, o Dia de Todo os Santos não é feriado, mas sim o dia seguinte, dia 2, Finados.

Outras curiosidades sobre o Dia de Todos os Santos

Mesmo que o Dia de Todos os Santos seja comemorado há séculos no Brasil e no mundo, muitos ainda não sabem ao certo as tradições em volta da data, o que faz com que algumas crendices sejam associadas ao dia, mesmo que nunca tenham sido confirmadas. Confira alguns dos maiores mitos sobre o dia.

Tem na Bíblia sobre o Dia de Todos os Santos?

Não existe uma passagem bíblica que obrigue a existência da celebração. No entanto, há trechos onde a Bíblia aconselha o culto aos santos, não necessariamente em uma data específica.

Pode comer carne no Dia de Todos o Santos?

A igreja recomenda que haja um jejum e abstinência de carne no dia 31 de outubro, prescrito como obrigatoriedade no Código do Direito Canônico de 1.917 (no título XIV, cânon 1.252).

Jejum: deve-se fazer somente uma refeição completa no dia, podendo acrescentar até dois lanches pequenos.

Carne: deve-se evitar comer carne de aves e mamíferos, podendo ingerir somente peixe, ovos e laticínios.

Oração para o Dia de Todos os Santos

Segundo tradições católicas, cada fiel pode homenagear o santo que mais tenha fé e proximidade. No entanto, para aqueles que desejam agradecer a todos eles pelos ensinamentos e vida santa exemplar, há orações que abrangem a todas as figuras homenageadas. Confira uma delas:

“Querido Pai, Você tem dado aos santos do Céu a felicidade eterna que vivem agora na plenitude de Sua glória. Devido ao seu santo amor, eles também se preocupam comigo e com minha família, meus amigos, minha igreja, meus vizinhos. Obrigado pelo dom da sua amizade e pelo testemunho de uma vida santa.

Peço aos nossos santos padroeiros e todos os santos que se tornaram particularmente queridos para mim a intercessão por nós. Peço-lhe que nos ajude a caminhar com segurança no caminho estreito que conduz ao Céu.

Ó senhor, dai-nos sua assistência para vencer a tentação ganhando a plenitude da vida com você. Amém.”

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com