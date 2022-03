'Despropositada e absurda', diz Temer sobre notícia de fim de casamento com Marcela

O ex-presidente Michel Temer se manifestou, na noite desta quinta-feira (3), sobre a notícia do fim do casamento dele com a ex-primeira dama, Marcela Temer. Por meio de um stories no Instagram, Temer classificou a informação como "despropositada e absurda".

"É completamente equivocada a nota em que o Blog do Vicente noticia o fim do casamento entre o ex-presidente e Marcela Temer. Os dois continuam juntos, em harmonia, vivendo em sua casa em São Paulo. A informação é completamente despropositada e absurda", escreveu.

Segundo amigos do casal, os dois teriam já estariam separados. Ainda conforme essa versão, Marcela também teria, inclusive, saído da casa em que eles moravam na capital paulista com o filho, Michelzinho. A ex-primeira dama teria explicado os motivos da decisão por meio de uma carta.