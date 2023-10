Deslizamento no Amazonas: sobe para dois o número de mortos; três ainda estão desaparecidos

Agora são duas mortes provocadas por um deslizamento de barranco na comunidade do Arumã, localizada a 173 quilômetros de Manaus, no município de Beruri, no início da noite de sábado (30). Outras três ainda desaparecidas. Além disso, cerca de 300 moradores da área encontram-se desabrigados devido ao incidente.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas, em colaboração com a Defesa Civil do município, coordenou a evacuação de 30 residências próximas à área afetada pela erosão. As operações de resgate, que envolvem mergulhadores e especialistas em áreas colapsadas, estão programadas para iniciar nesta segunda-feira (2).

O desastre natural conhecido regionalmente como "terras caídas" ocorre devido à erosão das margens dos rios devido à constante atuação da água e afetou mais de 40 residências na região. Além disso, um posto de telesaúde que atendia à comunidade também foi destruído. A instabilidade do solo na área afetada pela erosão e o aumento gradual do volume de água dificultam o acesso das equipes de resgate.

VEJA MAIS

A Secretaria de Meio Ambiente está prestando apoio humanitário à comunidade do Arumã, que está localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu Purus. No domingo, foram entregues 150 cestas básicas, 150 kits de higiene pessoal, 100 garrafões de água de 20 litros e 180 frangos aos moradores, adquiridos com apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática.

Para ajudar as vítimas do deslizamento, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) lançou uma campanha para arrecadar alimentos, roupas, itens de higiene, materiais de construção e recursos financeiros. A superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades, Valcleia Solidade, destacou a importância de contribuições, e as doações podem ser entregues na sede da FAS em Manaus ou enviadas por PIX para uma conta específica.