Deslizamento de terra arrasta 7 casas e deixa famílias soterradas em Manaus

Nesta segunda-feira (20), uma série de deslizamentos de terra atingiu o bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital amazonense. Cerca de sete residências foram completamente destruídas pelo desmoronamento de um barranco, ferindo pessoas de duas famílias, que foram levadas para o Hospital Platão Araújo.

De acordo com informações do técnico da Defesa Civil do Amazonas, Cristiano, a região já apresentava um alto risco de deslizamento devido às condições geográficas, tornando a permanência de moradores no local insustentável. "É um verdadeiro milagre que não houve vítimas fatais, considerando o estado em que o local se encontra", ressalta Cristiano.

As autoridades estão fazendo a identificação das famílias afetadas pelo desastre e a orientação é para que elas sejam removidas imediatamente, uma vez que novos deslizamentos podem ocorrer a qualquer momento. "Além das casas atingidas diretamente pelo desmoronamento, outras moradias localizadas nas proximidades também precisam ser evacuadas, devido à intensa precipitação que temos observado nos últimos dias", alerta Cristiano.

Desde a madrugada de hoje, foram registrados sete incidentes relacionados às chuvas na cidade, indicando um risco elevado de desastres naturais. As autoridades continuam monitorando a situação e orientando a população para que fique atenta às condições climáticas e às áreas de risco na região.