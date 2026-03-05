Desabamento de asilo em BH: 8 são resgatados vivos e 6 seguem soterrados

O desabamento de um lar de idosos no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte (MG), mobiliza equipes de resgate desde a madrugada desta quinta-feira (5). Até a última atualização, uma pessoa morreu, oito foram resgatadas com vida e seis ainda permanecem soterradas.

O prédio desabou durante a madrugada e, por volta das 6h, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) continuavam trabalhando no local em busca de sobreviventes entre os escombros. No momento mais recente da operação, dois homens foram retirados com vida, após permanecerem soterrados sob a estrutura colapsada.

Segundo as equipes de resgate, 29 pessoas estavam no lar de idosos quando ocorreu o desmoronamento. Uma parte delas conseguiu sair antes ou logo após o colapso da estrutura, enquanto outras ficaram presas sob os escombros.

Situação das vítimas do desabamento

De acordo com o balanço mais recente das autoridades, a situação das vítimas é a seguinte:

9 pessoas conseguiram sair com ajuda de populares, sendo dois cuidadores e sete idosos que estavam em uma área não diretamente atingida;

20 vítimas ficaram soterradas após o desabamento do prédio.

Entre as pessoas que ficaram sob os escombros:

8 foram resgatadas com vida;

6 vítimas foram encontradas mortas ;

; 6 pessoas ainda permanecem soterradas.

Entre os sobreviventes resgatados pelas equipes está uma criança de 2 anos, que foi retirada dos escombros consciente e com sinais vitais preservados. As vítimas resgatadas estão sendo atendidas por equipes médicas no local e encaminhadas para unidades de saúde.

Mais de 40 bombeiros militares, com apoio de cães de busca, atuam de forma ininterrupta na área do desabamento. As equipes trabalham na remoção de destroços e na localização de possíveis sobreviventes que ainda possam estar sob a estrutura do prédio.