Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Desabamento de asilo em BH: 8 são resgatados vivos e 6 seguem soterrados

Estrutura de lar de idosos desabou na madrugada desta quinta (5) no bairro Jardim Vitória; seis mortes foram confirmadas e bombeiros continuam as buscas

Hannah Franco
fonte

Bombeiros atuam nas buscas por vítimas. (Reprodução/TV Globo)

O desabamento de um lar de idosos no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte (MG), mobiliza equipes de resgate desde a madrugada desta quinta-feira (5). Até a última atualização, uma pessoa morreu, oito foram resgatadas com vida e seis ainda permanecem soterradas.

O prédio desabou durante a madrugada e, por volta das 6h, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) continuavam trabalhando no local em busca de sobreviventes entre os escombros. No momento mais recente da operação, dois homens foram retirados com vida, após permanecerem soterrados sob a estrutura colapsada.

VEJA MAIS

image Asilo desaba em Belo Horizonte e deixa 1 morto; bombeiros buscam vítimas soterradas
Lar de idosos de quatro pavimentos desmoronou na madrugada desta quinta-feira (5) em Minas Gerais; vítimas ficaram soterradas

image Após chuvas em MG, mortes passam de 70 em Juiz de Fora e Ubá
A Polícia Civil confirmou o número de mortos nesse domingo (1)

Segundo as equipes de resgate, 29 pessoas estavam no lar de idosos quando ocorreu o desmoronamento. Uma parte delas conseguiu sair antes ou logo após o colapso da estrutura, enquanto outras ficaram presas sob os escombros.

Situação das vítimas do desabamento

De acordo com o balanço mais recente das autoridades, a situação das vítimas é a seguinte:

  • 9 pessoas conseguiram sair com ajuda de populares, sendo dois cuidadores e sete idosos que estavam em uma área não diretamente atingida;
  • 20 vítimas ficaram soterradas após o desabamento do prédio.

Entre as pessoas que ficaram sob os escombros:

  • 8 foram resgatadas com vida;
  • 6 vítimas foram encontradas mortas;
  • 6 pessoas ainda permanecem soterradas.

Entre os sobreviventes resgatados pelas equipes está uma criança de 2 anos, que foi retirada dos escombros consciente e com sinais vitais preservados. As vítimas resgatadas estão sendo atendidas por equipes médicas no local e encaminhadas para unidades de saúde.

Mais de 40 bombeiros militares, com apoio de cães de busca, atuam de forma ininterrupta na área do desabamento. As equipes trabalham na remoção de destroços e na localização de possíveis sobreviventes que ainda possam estar sob a estrutura do prédio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

desabamento

Belo Horizonte

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

guerra

Ataque ao Irã foi 'criminoso', diz embaixador do país no Brasil

Nekounam disse ainda que o Irã está pronto para o que chamou de "piores situações possíveis"

02.03.26 14h53

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Avó das crianças desaparecidas em Bacabal é atropelada semanas após falar publicamente sobre caso

Francisca afirmou que não acredita que o ocorrido tenha sido um acidente, levantando a suspeita de que a colisão tenha sido proposital

05.03.26 9h45

BRASIL

Estupro coletivo em Copacabana: Vítima foi abusada por mais de uma hora, segundo investigação

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e a participação de cada envolvido.

05.03.26 8h58

CHUVAS EM MG

Asilo desaba em Belo Horizonte e deixa 1 morto; bombeiros buscam vítimas soterradas

Lar de idosos de quatro pavimentos desmoronou na madrugada desta quinta-feira (5) em Minas Gerais; vítimas ficaram soterradas

05.03.26 7h36

Importunação

Homem de 48 anos é indiciado por importunação sexual contra adolescente em Sorocaba (SP)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro de um estabelecimento

05.03.26 10h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda