Derrame cerebral: conheça fatores de risco e os sinais de um AVC, que levou Arnaldo Jabor à morte

Na manhã desta terça-feira (15), o país foi surpreendido com a notícia da morte de Arnaldo Jabor, jornalista e cineasta do cinema novo. Ele não resistiu às complicações ocasionadas por um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, conhecido popularmente como derrame, que matou 84.426 pessoas no Brasil, no período de janeiro a 27 de outubro de 2021, segundo levantamento Central Nacional de Informações do Registro Civil, consolidados pelo Portal R7.

Sinais de alerta

De acordo com informações do Ministério da Saúde, existem alguns sinais que o corpo dá que ajudam a reconhecer um Acidente Vascular Cerebral, sendo que os principais sinais de alerta são:

Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo;

Confusão mental;

Alteração da fala ou compreensão;

Alteração na visão (em um ou ambos os olhos);

Alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar;

Dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

O órgão ressalta que quanto mais rápido for o atendimento, maiores serão as chances de sobrevivência e recuperação total.

Fatores de risco

Alguns fatores podem aumentar a probabilidade de ocorrência de um AVC, como hipertensão; diabetes tipo 2; colesterol alto; sobrepeso; obesidade; tabagismo; uso excessivo de álcool; idade avançada; sedentarismo; uso de drogas ilícitas; histórico familiar; e ser do sexo masculino.

Prevenção

Alguns fatores de risco não podem ser modificados, como a idade, a raça, a constituição genética e o sexo. Nos demais casos, porém, algumas atitudes podem ajudar a prevenir a doença, como: não fumar; evitar o consumir álcool ou uso de drogas ilícitas; beber bastante água, manter uma alimentação saudável, o peso ideal e praticar atividades físicas, além de manter a pressão e a glicose sob controle.

Tipos de AVC

O Acidente Vascular Cerebral acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. O AVC pode ser hemorrágico ou isquêmico (mais comum, que representa 85% dos casos).

No caso do isquêmico, ele ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Isso pode ocorrer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia).

Já o hemorrágico é provocado pelo rompimento de um vaso cerebral, que causa hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. Apesar de ser responsável por 15% de todos os casos de AVC, pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico, de acordo com o Ministério da Saúde.