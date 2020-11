Depois de terminar o noivado, homem decide se casar sozinho

Uma cerimônia de casamento sem o noivo. Foi essa a cena testemunhada pelos convidados do médico Diogo Rabelo, de 33 anos, que viralizou na web com um vídeo em que aparece se casando... com ele mesmo. Após um ano e meio de relacionamento e todos os preparativos para a festa encaminhados, Diogo viu o sonho de se casar desmoronar quando seu companheiro decidiu dar um fim ao noivado três meses antes da data marcada para o casamento. Mas em vez de suspender o evento, que ele diz ter custado em torno de R$ 350 mil, o médico tomopu uma decisão inusitada, e resolveu casar-se consigo em 17 de outubro.

E não abriu mão de nada que havia sido programado antes do rompimento do ex-noivo: cerimônia, cenário paradisíaco - um resort em Itacaré, na Bahia - e convidados - reduzidos a 40, dos 100 previstos para o grande dia, e todos da sua lista. O médico, que é especializado em procedimentos estéticos, como botox e preenchimentos faciais, já compartilhou três vídeos feitos no resort em que comemorou o autocasamento.

"Ter sido abandonaado no altar criou um tecido essencial para que eu aprendesse a minha maior e talvez mais dolorosa lição, a de saber me amar” (Reprodução Instagram)

O mais visualizado da cerimônia tem 10 minutos de duração e mostra Diogo discursando para seus convidados e dizendo o “sim” para ele mesmo diante de um espelho. “O sentido da minha vida não será aquele de quem foi largado no altar, isso é apenas um pequeno detalhe que faz parte de um todo. Detalhe importante e que criou um tecido essencial para que eu aprendesse a minha maior e talvez mais dolorosa lição, a de saber me amar”, diz ele no vídeo.