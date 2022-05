Dengue: Casos aumentam no país e testes para diagnóstico se esgotam nos hospitais

Os casos de dengue disparam em todo o Brasil. Nos quatro primeiros meses de 2022, o número já supera os 544 mil registrados em todo o ano passado. O que preocupa os profissionais de saúde é que o reagente usado para fazer o exame que confirma a doença está esgotado na rede pública e privada. A orientação é que sejam priorizados os casos mais graves da doença e as grávidas.

VEJA MAIS

De janeiro a abril deste ano, houve 654,8 mil notificações de dengue no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, não está acontecendo a entrega de kits para o diagnóstico da dengue, chikungunya e zika. A reposição nacional só deverá ser restabelecida em junho. Apesar de tudo, as autoridades afirmam que os insumos para tratamento têm sido enviados.

De acordo com o último boletim epidemiológico federal, disponibilizado na última sexta-feira (13/05), as notificações sobre possíveis casos de dengue triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos notificados à União pelos municípios e estados subiram 56,7% e os confirmados aumentaram 65,7%.

Para realizar a confirmação de casos de dengue, devido ao baixo número de testes, o Ministério da Saúde recomenda que sejam feitos exames em laboratórios ou por critério clínico-epidemiológico. Se não for possível fazer o exame, a instrução é que os profissionais de saúde sigam os protocolos de diagnóstico por critério clínico e notifiquem o caso suspeito com o diagnóstico por critério clínico-epidemiológico

Ainda que não seja possível realizar a confirmação por laboratório ou para casos com resultados laboratoriais inconclusivos, deverá ser considerado positivo quem apresentar sintomas e possuir contato com alguém que já possui confirmação no laboratório.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)