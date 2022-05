Dengue: Pesquisadores detectam nova cepa mais contagiosa do vírus no Brasil

Pesquisadores identificaram uma nova linhagem do vírus da dengue no Brasil, em Aparecida de Goiânia, Goiás. A descoberta foi divulgada na quinta-feira (5), e foi feita por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás. Com informações do R7.

Os cientistas temem que a nova cepa se dissemine de forma mais eficiente que a atual linhagem que circula pelo país. “Ainda não sabemos como será a proliferação do genótipo cosmopolita no Brasil. Mundialmente, ele é muito mais distribuído e causa mais casos do que o genótipo asiático-americano, que circula no Brasil há anos. O quadro global indica que a linhagem cosmopolita tem capacidade de se espalhar facilmente”, afirma o coordenador do estudo, Luiz Carlos Júnior Alcantara, pesquisador da Fiocruz.

O genótipo do sorotipo 2 do vírus da dengue foi detectado em fevereiro deste ano, a partir da análise de uma amostra de um caso de dengue de novembro de 2021. A cepa é bem disseminada no mundo e pode ser encontrada na Ásia, Oriente Médio e África, mas nunca havia sido registrado nenhum caso em território brasileiro até então. Esse, aliás, é apenas o segundo registro oficial nas Américas, após um surto no Peru, em 2019.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)