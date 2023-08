Delegado da PF baleado durante operação no litoral paulista é transferido de hospital

O delegado da Polícia Federal, Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, que foi baleado na cabeça, na terça-feira (15), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em Guarujá, no litoral de São Paulo, foi transferido, nesta quarta-feira (16), para São Paulo. Ele foi levado para o Hospital Sírio Libanês.

Após ser baleado, Cunha sofreu perda de massa encefálica e passou por cirurgia no Hospital Santo Amaro (HSA). Ele sofreu uma fratura acima do globo ocular e o estado de saúde dele é grave, porém estável.

Segundo o corpo médico do HSA, a perda de massa encefálica do delegado foi considerada mínima e não foram verificados prejuízos às funções motoras.

De acordo com informações obtidas pelo g1, os médicos avaliaram o estado de saúde do delegado na manhã desta quarta-feira. Eles consideraram que ele teve uma boa evolução durante à noite e que nenhuma função motora de mãos e pés foi afetada. Com isso, foi autorizada a transferência de Cunha.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por volta das 12h30, uma ambulância saiu do hospital em Guarujá e foi para a Praça Horácio Lafer. O delegado foi colocado em um helicóptero da Polícia Militar, e seguiu para a capital paulista.

Entenda o caso

O delegado da Polícia Federal, Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, foi baleado na cabeça durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Guarujá, no litoral de São Paulo, na terça-feira (15). O estado dele é grave. A ação da PF não tem relação com a Operação Escudo, que soma 18 mortes e está em vigor desde 28 de julho, um dia após o assassinato do PM da Rota Patrick Bastos Reis.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Guarujá, houve uma perseguição na avenida Tancredo Neves, no bairro Cachoeira. Dois suspeitos fugiram em direção a uma casa e atiraram contra os policiais federais.

Um dos tiros atingiu a cabeça do delegado Thiago. Os demais policiais revidaram a ação e um dos suspeitos foi atingido na perna. Tanto o delegado como o homem suspeito foram levados para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá.

Segundo a PF, dois suspeitos foram presos em poder de uma submetralhadora, uma pistola, dinheiro e drogas e foram levados à Delegacia de Polícia Federal em Santos, onde foram autuados por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia Sede de Guarujá, onde ficaram à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a PF, um terceiro suspeito, que foi baleado na perna, está internado sob escolta. Após tratamento, ele também será preso.