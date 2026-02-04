Capa Jornal Amazônia
Defesa de Bolsonaro relata piora do ex-presidente e solicita prisão domiciliar ao STF

Jair Bolsonaro está preso na Papudinha, o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (19º BPM), desde 15 de janeiro

Lívia Ximenes
fonte

O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na Papudinha desde o dia 15 de janeiro de 2026 (Alan Santos / Agência Brasil)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mudança para prisão domiciliar. O pedido foi protocolado nessa terça-feira (4), alegando que houve piora no quadro de saúde de Bolsonaro. Ele está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (19º BPM), a Papudinha, desde o dia 15 de janeiro.

Segundo os representantes do ex-presidente, surgiram episódios eméticos — ou seja, que provocam vômitos — e crises de soluço acentuadas nos últimos dias. “Requer-se seja determinada a intimação da Superintendência da Polícia Federal, na pessoa de seu responsável, para que proceda, com a máxima urgência, à juntada do laudo pericial aos autos, a fim de viabilizar a apresentação de parecer pelo assistente técnico da defesa e, por consequência, a análise da necessidade de concessão da prisão domiciliar humanitária”, fala a defesa.

Bolsonaro está preso na Papudinha por determinação de Alexandre de Moraes. Anteriormente, o ex-presidente estava em prisão domiciliar, mas foi transferido à Superintendência da Polícia Federal (PF) por tentar romper a tornozeleira eletrônica. A Papudinha possui alojamento para detentos — normalmente, militares — e locais para policiais militares em serviço descansarem.

Brasil
