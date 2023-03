Curso gratuito sobre jornalismo digital é promovido no Brasil; veja como se inscrever

Curso gratuito sobre jornalismo é promovido pelo coletivo Rede de Jornalistas Pretos em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está com inscrições abertas até o dia 27 de março. O curso, intitulado "Cidadania e Comunicação: Diversidade, Inclusão e Novos Formatos no Jornalismo Pós-Cultura Digital", será coordenado pelas professoras Marcelle Chagas, da Universidade Federal Fluminense, e Ivana Bentes, da Escola de Comunicação UFRJ.

VEJA MAIS

O objetivo do curso é abordar os processos históricos de construção de comunicação que dialogam com narrativas não hierarquizadas e com a cultura digital. As aulas serão ministradas online, todas as sextas-feiras, das 16h às 18h, com início previsto para o dia 14 de abril de 2023. É importante que os interessados tenham disponibilidade para acompanhar o curso neste horário, semanalmente, para se inscrever.

Os interessados devem preencher um formulário eletrônico disponível neste link até o dia 27 de março. O curso é aberto a toda comunidade e será oferecido um certificado de extensão emitido pela UFRJ aos inscritos que tiverem pelo menos 75% de presença.

O curso online gratuito sobre jornalismo abordará temas relevantes e atuais para o cenário jornalístico e estará disponível para inscrições até o dia 27 de março, com início das aulas em 14 de abril e término em 21 de julho.