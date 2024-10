Cupertino é algemado após tentar agredir advogados durante julgamento

Paulo Cupertino foi algemado, a pedido dos próprios advogados de defesa, após tentar agredí-los durante o primeiro dia de julgamento. Ele seria julgado pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem. O julgamento de Cupertino teve início por volta das 13h desta quinta(10/10), no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

A agressão vinda de Paulo Cupertino aconteceu durante o depoimento de Vanessa, sua ex-mulher. A mulher havia solicitado e a Justiça acatado que o réu fosse retirado do júri quando Vanessa fosse prestar depoimento. No último minuto, Vanessa mudou de ideia e permitiu que o ex-marido permanecesse no plenário.

Além disso, o julgamento de Paulo foi cancelado na noite de hoje, após o acusado demitir o advogado, Alexander Neves Lopes. Agora, o réu aguarda uma nova data, que ainda não foi divulgada.

Prisão

Cupertino está preso desde 2022 pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem, um triplo homicídio ocorrido em 2019 na zona sul da capital paulista.