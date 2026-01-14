Cunhado de Daniel Vorcaro é preso pela PF na 2ª fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal (PF) prendeu o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, na segunda fase da Operação Compliance Zero. A ação, deflagrada nessa quarta-feira (14), investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Mandados de busca em endereços ligados a Vorcaro foram cumpridos.

Fabiano foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, enquanto embarcava para Dubai. A detenção ocorreu para cumprir o mandado de busca e, em seguida, o cunhado de Vorcaro foi liberado. As informações são da TV Globo.

A PF também cumpre ações na região da Faria Lima, na capital paulista.