Cuidadora dopava idosa de 77 anos para roubar dinheiro da sua conta bancária

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (22) acusada de dopar e roubar cerca de R$ 400 mil de uma senhora de 77 anos de idade. A suspeita trabalhava como cuidadora da idosa. O caso foi denunciado por familiares da vítima. A acusada foi detida quando se apresentava para o serviço na casa da senhora.

Segundo os parentes, os crimes que estariam sendo praticados pela cuidadora que, se valendo de seu estado de vulnerabilidade, ministrava sedativos para que pudesse fazer transações bancárias e desviar grande parte do patrimônio da idosa.

As investigações do caso, que aconteceu na Tijuca, no Rio, revelaram que a cuidadora de fato ministrava grande dosagem de medicamento sedativo para deixar a idosa entorpecida durante os dias que prestava serviço em sua casa, e, com isso, conseguia o acesso a dados bancários da vítima. Familiares estimam que o prejuízo da idosa ultrapasse a quantia de R$ 400 mil, já que a atuação da presa perdurou durante meses, sendo inúmeras transações bancárias realizadas nesse período.

As investigações prosseguem para esclarecer o montante desviado de contas bancárias, bem como os tipos de medicações ministradas na vítima. Contra ela, foi cumprido mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça. Após os procedimentos de praxe, a presa foi encaminhada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).