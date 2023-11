Criminosos invadem hospital e matam paciente, no Amazonas

Um paciente que estava internado no hospital Hospital Regional de Coari, no interior do Amazonas, foi assassinado a tiros por um grupo de criminosos que invadiu o local, na manhã desta terça-feira (21). Funcionários e pacientes da unidade de saúde ficaram assustados com a situação.

De acordo com a direção do hospital, a vítima estava na área de atendimento ortopédico, no momento em que foi surpreendida pelos criminosos que atiraram pelo vidro da porta.

Após ser atingida, a vítima caiu. Em seguida o grupo arrombou a porta da sala onde o paciente estava e atirou várias vezes na direção dele. O homem chegou a ser atendido pela equipe médica, mas não resistiu.

Segundo informações do subcomandante da Polícia Militar no município, Fabiano Alves, os suspeitos ainda tentaram escapar, mas a polícia conseguiu impedir a fuga de alguns deles.

"Imediatamente a polícia conseguiu fazer a prisão de alguns suspeitos. Um tentou fugir, outro foi atingido pelo próprio comparsa e tentou atendimento em uma outra unidade, mas foi preso no local", contou o agente.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que emitiu um alerta em busca dos dois suspeitos foragidos. Quem tiver informações sobre o paradeiro de algum deles, deve entrar em contato pelo número (92) 98200-0184, disque-denúncia da Delegacia de Coari, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a coordenação de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)