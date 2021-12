Criminosos espalham corpos esquartejados em comunidade

Erick Júnior Rêgo Pinto, de 18 anos, conhecido como “Erickzinho” e “Chuck”; e Luiz Henrique Ferreira da Silva, 23 anos, chamado de “LH”, foram presos nesta quinta-feira (16), suspeitos de esquartejar um homem e de estuprar e matar uma mulher em Manaus. Com informações do Portal do Holanda.

A primeira vítima, de 26 anos, foi assassinada em novembro, esquartejada, e as partes do corpo foram colocadas em sacos de fibras e espalhadas pelas ruas de uma comunidade.

A dupla voltou a atacar em dezembro, quando capturaram, torturaram e estupraram uma mulher. O corpo dela foi encontrado em outro ponto, também na comunidade.

Chuck e LH acabaram localizados e presos pela Polícia Civil. Os dois vão responder por homicídio qualificado, estupro, organização criminosa e tortura.