Criminoso encara câmera de segurança durante roubo: 'Estou f*dido, mesmo'; vídeo

Após invadir e roubar uma loja de chinelos na sexta-feira (24), um criminoso olhou para a câmera de segurança que registrou toda a ação criminosa e mandou um recado: "Pode filmar, estou f*dido, mesmo". Ele foi preso minutos depois, no Centro de São Vicente, no litoral de São Paulo. As informações são do G1 Santos e Região.

A câmera filmou o homem entrando no estabelecimento tranquilamente, cumprimentando a funcionária e perguntando quantas pessoas estavam na loja. Em seguida, ele anuncia o assalto e pede tudo o que está no caixa. O assaltante ainda ordena que uma das três pessoas que estavam na loja não se mexesse.

Antes de fugir, ele olha para a câmera de monitoramento do estabelecimento e diz não se importar de ser filmado. Depois, pede para que ninguém grite ou corra e sai do local.

"Ficamos com medo na hora do ocorrido, de ele ter alguma faca ou algo do tipo. Porém, ficamos aliviadas pelo fato dele ter sido pego logo em seguida", relata uma funcionária do estabelecimento, que preferiu não se identificar. Ela diz não lembrar a quantia em dinheiro exata que foi levada, pois foi tudo muito rápido.

A Guarda Civil Municipal (GCM) informou que, com a ajuda de populares, os agentes conseguiram prender o homem. O assaltante, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP) do município.