Crime de 20 anos atrás leva casal dono de pousada para a cadeia

O casal de empresários Leandro Silva Troesch e Shirley da Silva Figueredo, donos de pousadas de luxo na praia dos Garcês, no município de Jaguaripe, no Recôncavo Baiano, vivia em situação confortável recebendo hóspedes no estabelecimento. Mas os dois haviam sido condenados (transitado em julgado) e estavam foragidos, até que foram presos na sexta-feira, 19. O crime que os levou à cadeia foi cometido há 20 anos.

Leandro e Shirley foram condenados a 14 e 9 anos de reclusão, respectivamente, pela Justiça da Bahia, pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro. A vítima foi uma mulher que teve R$ 35 mil extorquidos pelo bando, em Salvador, em maio de 2001.

A Pousada Aconchego das Águas tem diárias entre R$ 600 e R$ 900 por dia, mas aceita pacotes a partir de duas diárias. Vários famosos frequentavam o local, que tem quartos do tipo cabana. O casal também tinha outro empreendimento, a Pousada Paraíso Perdido. Vários famosos frequentaram o local e, desavisados, tiraram fotos com a dupla de sequestradores. Há fotos do casal com o DJ Alok, os atores Fabio Lago e Luiz Miranda, o cantor Jau, entre outros.

Casal em fotos com o DJ Alok e com o ator Fabio Lago (Reprodução / Redes sociais)

Apesar de o crime ter sido em 2001, segundo a polícia, a confirmação da sentença (transitada em julgado) aconteceu apenas em 2018, mas o casal não foi encontrado naquele momento.

O crime foi cometido pelo casal, junto pelo mesmo tempo do crime, 20 anos, e por mais três comparsas, também denunciados pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O crime

Segundo o jornal "Correio da Manhã", que teve acesso aos autos do processo, Leandro e Shirley se associaram a outras três pessoas: Joel Costa Duarte, Carlos Alberto Gomes de Andrade e Júlio da Silva Santos. De acordo com a Justiça, Joel abordou a vítima no dia 10 de maio de 2001, quando ela estacionava o carro em casa, no bairro de Itapuã. Além de roubar o veículo, eles mantiveram a mulher dentro no carro enquanto efetuavam saques com o cartão da vítima em caixas eletrônicos.

Depois de secar as contas, Joel manteve o sequestro e passou a extorquir a vítima, mantida em cárcere privado inicialmente em um motel e depois em uma casa de praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, alugada a Joel e a dois comparsas, neste caso, Leandro e Shirley. Ela só liberada após o pagar R$ 35 mil.

Leandro era o condutor do carro e quem efetuou os saques bancários. Shirley foi quem buscou o pagamento do resgate. Leandro, Shirley e Carlos Alberto foram presos em flagrante. Posteriormente o casal passou a responder pelos crimes em liberdade, até a Justiça ter voltado atrás em 2018. Já Joel e Júlio conseguiram fugir na ocasião.

A vítima

“Saber que eles foram presos é bom, agora depois de 20 anos, não. A prisão tem sentido porque eles têm que ser punidos e cumprir a pena deles. Depois de 20 anos é um pouco demais, né?”, afirmou a vítima do sequestro e extorsão do bando em 2001.

Embora não tenha sofrido lesões físicas, a vítima foi alvo de violência psicológica. Apesar da situação extrema, ela garantiu que tentou esquecer e seguir a vida ao lado de sua família.

“Na hora de me libertar, foi quando senti mais medo, porque eles já estavam com o dinheiro na mão”, afirmou.

"Houve uma certa discussão na hora da divisão (do dinheiro). Eu estava na casa ainda, no quarto. Ouvi que eles discutiram para resolver algumas questões depois que já estavam com o dinheiro na mão. Essa hora foi que eu fiquei um pouco apavorada", lembrou.