Criança recebe alta da UTI após ser espancada pela mãe e madrasta

Uma menina de quatro anos recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nesta terça-feira (4), após ser espancada pela mãe e pela madrasta até ficar com o rosto desfigurado. Segundo a polícia de Goiânia (GO), a criança teve fraturas, um coágulo na cabeça e sinais de queimadura.

A criança também foi submetida a uma cirurgia para corrigir fraturas dos dois braços, na última sexta-feira (31). A mãe e a madrasta da menina foram presas no dia 28 de março suspeitas das agressões.

O delegado Fernando Gontijo explicou que ainda não é possível afirmar desde quando a menina era vítima das agressões. No entanto, os machucados apontam que as agressões aconteciam há semanas.

Segundo a polícia, a criança estava com as mulheres há apenas dois meses. A corporação explica que, antes disso, a menina morou com uma mulher amiga da mãe. Essa mulher com quem a menina morou desde os 2 anos de idade, de acordo com a polícia, chegou a entrar com pedido de adoção da menina meses antes de ela ser agredida pela mãe e pela madrasta.

O delegado ainda contou que as suspeitas escondiam a menina dos familiares para que eles não tivessem conhecimento das agressões.

(*Emilly Melo, estagiária,a sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)