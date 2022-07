Criança morre em acidente entre dois caminhões e um carro em Carambeí, no Paraná

Uma criança de 10 anos morreu em um acidente envolvendo dois caminhões e um carro, na PR-151 em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná. A tragédia ocorreu na manhã desta quarta-feira (13), depois que o condutor do carro perdeu o controle do veículo e bateu nos caminhões. As informações são do G1 de Campos Gerais e Sul.

Além da morte da criança, quatro pessoas ficaram feridas no acidente, três delas em estado grave. Todas as vítimas estavam no carro.

A criança morreu no local do acidente, segundo os socorristas.