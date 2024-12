Criança é resgatada dentro de bolha inflável que ficou à deriva no mar no litoral de SP; VÍDEO

Um menino que estava na Praia do Lázaro, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, com a família, ficou à deriva, dentro de uma bolha inflável. Ele foi resgatado pelo marinheiro Rafael Graça do Prado, de 32 anos, que avistou a bolha no meio do mar quando estava em um passeio de lancha com os filhos. Ao se aproximar para ver se alguém estava dentro dela, ele viu a criança, de aproximadamente 8 anos. O caso aconteceu na última terça-feira (24.12), véspera de Natal.

Antes do resgate ser finalizado, Rafael, que também é dono de uma empresa de turismo náutico, conversou com o menino para acalmá-lo. Amigos do marinho que estavam em outra embarcação ajudaram a resgatar a criança. Um cabo de aço foi usado para puxar a bolha de plástico e levar o menino de volta para a praia.

Rafael Graça do Prado conta que pediu para que o zíper da bolha não fosse aberto até que o objetivo estivesse na praia. "Para não ter perigo do menino em desespero pular na água, ou entrar água dentro da boia e complicar mais”, explicou. “Trouxemos ele para a praia e a família estava bem desesperada, chorando.”

Segundo a família, a criança estava na boia na beira do mar, segurada por um cabo. Porém, o cabo soltou e o vento levou a bolha para longe.