Casal é resgatado dentro de bolha inflável que ficou à deriva em praia; vídeo

Na tarde desta quarta-feira (19), um casal precisou ser resgatado na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, durante uma atividade com uma bolha inflável. O responsável pelo brinquedo, que não sabia nadar, teria perdido o controle da bolha após ser derrubado por uma onda e começado a se afogar, sem conseguir trazer o casal de volta para a areia. Os três foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

O incidente assustou os frequentadores da praia, que presenciaram o momento em que o homem responsável pela atividade pediu socorro. Em um vídeo, é possível ver os bombeiros correndo para iniciar o resgate. Confira!

VEJA MAIS

Segundo o cabo Paulino, salva-vidas que participou do resgate, o serviço da bolha é prestado há menos de um ano em Copacabana e nunca havia ocorrido nenhum incidente. Ele conta que o pessoal que trabalha com a bolha recebe orientações, mas o operador acabou largando a corda e indo para dentro do mar, o que indicou que ele precisava de ajuda.

Após o resgate, o casal e o responsável pelo serviço foram atendidos na areia e passam bem. No entanto, o incidente levanta a questão sobre a segurança desse tipo de atividade e a importância de garantir que as pessoas responsáveis tenham a qualificação necessária para lidar com possíveis imprevistos.