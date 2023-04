​Menina de um ano e meio cai de palafita e morre afogada em Icoaraci

Uma menina de apenas um ano e meio morreu, no último domingo (9), supostamente afogada, na frente de sua residência, próximo de um rio, no distrito de Icoaraci, em Belém. As primeiras informações sobre o caso apontam que a menina morava em uma casa de palafitas e, no momento do acidente, a maré estaria alta. Ela teria caído na água e os pais não teriam percebido.

VEJA MAIS

Nesta segunda-feira (10), a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional Urbana de Icoaraci: “A criança chegou a ser encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu”. A polícia nã​​o forneceu maiores detalhes como, por exemplo, quem resgatou o corpo e que horas. Portanto, não se sabe quanto tempo a bebê ainda passou dentro d’água até ser encontrada.

Nas redes sociais, internautas lamentaram o ocorrido: “Um anjinho, que triste!”, “Meus sentimentos”, “Que tristeza”, “Que Deus console os pais e familiares”. Também pediram para que os pais não fossem julgados. “Não julguem os pais. Fatalidades infelizmente acontecem, somos falhos. Somos humanos. Minha extrema solidariedade aos familiares”, declarou uma mulher.