Criança é regatada após ficar presa na máquina de lavar; entenda

Um menino de 4 anos entrou dentro da máquina de lavar para brincar e ficou preso no eletrodoméstico enquanto a mãe estava no banheiro. A criança precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu no último domingo (30), no nordeste de Goiás.

O cabo João Paulo Gomes, da equipe de salvamento, explicou que o menino estava nervoso, o que dificultou o resgate. “A mãe disse que foi ao banheiro e quando saiu já encontrou o filho lá sem conseguir sair”, informou.

Segundo os Bombeiros, apesar do susto, a criança foi retirada sem ferimentos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).