Criança de fralda é encontrada caminhando sozinha em rodovia

Uma criança de 4 anos foi encontrada sozinha pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-153, na fronteira entre Uruaçu a Porangatu, na região norte de Goiás. O menino estava caminhando de fralda e podia ser atropelado, pois estava na faixa dos veículos. O resgate ocorreu neste último domingo (14).

Os agentes da PRF realizavam patrulhamento na região quando perceberam que havia uma criança vagando sobre a rodovia. Segundo a instituição policial, logo o trânsito foi interditado para ser efetuado o resgate do menino. Os policiais localizaram os pais da criança nas mediações após conversar com moradores da região. Os agentes, então, foram até a residência do menino e narraram a situação à família.

“Segundo informações prestadas por vizinhos, a criança é bem cuidada por seus genitores, que não conseguiram explicar o porquê de ela ter conseguido sair de casa, sem que a família percebesse”, informou a PRF, em nota. As informações são do Metrópoles.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Felipe Saraiva)