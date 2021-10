Criança de 5 anos cai de van escolar em movimento e acaba atropelada

Imagens captadas por câmeras de segurança de uma rua do bairro Riacho Fundo II, no Distrito Federal (DF), mostram uma cena desesperadora que antecedeu um grave acidente ocorrido na tarde da última quarta-feira (6). Nelas, vê-se uma van escolar passando por uma via com uma criança dependurada na porta do veículo, que se abriu enquanto ele estava em movimento. O menino, de apenas 5 anos, é Rhyan Lucca Ribeiro da Silva, que segundos depois da imagem registrada caiu e acabou sendo atropelado pelo transporte escolar. As informações são do portal Metrópoles.

O veículo passou cima do garoto, que ficou gravemente ferido. Rhyan sofreu um rompimento na bacia e na bexiga. Levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), ele passou por uma cirurgia de urgência no mesmo dia. Apesar de apresentar um quadro considerado estável, a situação do menino é delicada

Não se sabe, ainda, se a criança estava encostada na porta, que se abriu sozinha, ou se ele mesmo encostou na maçaneta, acionando o mecanismo. Um grupo de homens que estava próximo ao local presencia toda a cena, assusta-se e corre em socorro à vítima, que ficou gravemente ferida. A família aguarda transferência, ainda sem data definida, para o Hospital da Criança.

“Eu estou arrasada, com o coração partido. Mas tenho que mostrar força e segurança para ele melhorar. Ainda não sabemos se ele terá sequelas. Estamos aguardando a observação dos médicos”, comentou a mãe do menino, Phyama Ohanna, de 29 anos.

Ainda não se sabe o que ocorreu para que o menino caísse do veículo. Segundo a mãe, este é primeiro ano de estudos de Rhyan, que sempre vai para a escola na van e nunca houve registro de problema. O garoto está consciente e orientado, mas não comenta nada sobre o incidente. “Não sabemos se ele abriu a porta ou se ela estava aberta. Ainda não sabemos o que aconteceu”, disse Phyama.

Tão logo o estado de saúde de Rhyan se estabilize, a família pretende registrar um Boletim de Ocorrência na Polícia. Os pais do menino ainda não sabem se irão ou não acionar a Justiça contra a empresa responsável pela van escolar.