Trauma: criança de 3 anos que viu irmão ser morto está sem comer e dormir

Após ter visto o irmão ser morto com um tiro na barriga, o menino Thomás, que tem apenas 3 anos, está traumatizado. Segundo familiares, ele não come e nem bebe. O irmão do menino, chamado Mário Neto Ferreira Lourenço, de um ano e seis meses, morreu na última segunda-feira quando estava cortando o cabelo em um salão do Rio de Janeiro. As informações são do Portal IG.

Thomás também foi atingido com um tiro de raspão em um dos tornozelos. Impressionado com a cena de violência que assistiu, e a morte do irmão, o menino sobrevivente teve dificuldades para dormir à noite e não está se alimentando direito.

“Queria aproveitar e pedir ajuda para um acompanhamento psicológico para o Thomas e a irmã. Ela está muito abalada, muito triste, sem dormir e sem se alimentar. É uma dor muito grande. Ela presenciou tudo. Ela que socorreu e segurou o Mário nos braços. Muita tristeza. A bala pegou na barriga e chegou a perfurar uma veia do coração. O Thomas fala o tempo todo que mataram o irmão dele, que deram dois tiros. Ele não está comendo e nem dormindo. Só pedimos justiça para o crime não ficar impune”, contou Ivanildo Pinho, o tio-avô das crianças.