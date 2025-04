Criança de 3 anos é baleada na cabeça e morre na véspera do aniversário

Uma menina de 3 anos foi atingida na cabeça por uma bala perdida e morreu na véspera do próprio aniversário de 4 anos. O caso ocorreu na noite do último sábado (12/04) em Recife, no bairro da Água Fria, região norte do estado.

A tragédia aconteceu por volta das 20h do sábado e a vítima estava no colo da mãe, que preparava as lembrancinhas do aniversário da filha. Segundo relatos de familiares e testemunhas, a criança havia descido com a mãe para o Córrego do Deodato, perto do local de onde seria a festa de aniversário, para passear enquanto os preparativos eram finalizados.

Nesse momento, criminosos iniciaram um tiroteio, que teria sido provocado por quatro homens armados em busca de um rival, que fugia por uma escadaria em direção ao córrego, onde mãe e filha estavam. Ao perceberem que tinham atingido a criança na cabeça, os criminosos fugiram pelo mesmo lugar que haviam chegado. A rua da ocorrência estava bastante movimentada na hora do crime.

A mãe entrou em estado de choque ao ver a filha ferida e precisou da ajuda de vizinhos para buscar socorro. No trajeto para o hospital, as duas encontraram uma viatura da Polícia Militar, que completou o resgate até a unidade de saúde.

A criança foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com