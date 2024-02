Criança descobre que levou tiro após reclamar de dor na barriga

Um menino de 8 anos foi atingido por um tiro enquanto brincava na casa de sua madrinha no domingo (4), no bairro de Mussurunga, em Salvador (BA). De acordo com relatos da família à imprensa local, o menino mencionou à madrinha que sentiu dor no abdômen após ser atingido por um pedaço de telha da casa. Preocupada com o sangramento da criança, a mulher o levou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local. Na UPA, após realizar um exame de raio-x, os médicos identificaram que a lesão foi causada por um disparo de arma de fogo.

A Polícia Civil está investigando o incidente como uma tentativa de homicídio, suspeitando que a criança tenha sido vítima de uma bala perdida.

A madrinha da criança relatou que sua residência está localizada na parte mais baixa da rua, sugerindo que o tiro possa ter atingido o telhado do imóvel. Ela informou às autoridades que ouviu disparos, mas que pareciam distantes.

Apesar da situação, a criança permanece lúcida e foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está recebendo tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).