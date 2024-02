Empresária judia é vítima de ataque antissemita na Bahia

A dona de uma loja de produtos místicos, a empresária judia Herta Breslauer, foi alvo de um ataque racista e xenofóbico dentro do seu estabelecimento comercial na sexta-feira (2), em Arraial D’Ajuda, na Bahia.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte do ataque. Transtornada, a mulher chega a ser contida por um homem desconhecido. Na situação, vários produtos da loja acabam sendo danificados.

A mulher invadiu a loja, deu um tapa no rosto da comerciante e passou a atacá-la. “Sionista, assassina de crianças. Eu vou te pegar, maldita sionista”, diz a mulher em referência ao movimento político e ideológico que busca a autodeterminação do povo judeu e a criação de um Estado judeu em Israel.

"O que você está fazendo? você está estragando a minha loja. Para com isso", diz Herta na gravação.

"Olha o que uma antissemita acabou de fazer na minha loja. Estou tremendo. Ela entrou na minha loja gritando e me chamando de assassina de crianças", lamenta a comerciante no vídeo. No final das imagens é possível ver pessoas alertando para a empresária fechar a loja, pois a mulher ainda está por perto.

De acordo com o Correio da Bahia, a advogada Lilia Frankental, que representa Herta Breslauer, essa é a primeira vez que a loja é alvo de um ataque. Herta mora em Arraial D’Ajuda há 14 anos. A agressora também é moradora da cidade.